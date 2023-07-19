В Танзании построят 500-метровую стену для защиты средневекового города от волн

По словам представителя министерства туризма и культурного наследия Занзибара Хамиса Али Джумы, "если вовремя не принять меры, от города ничего не останется"

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Танзании планируют построить стену длиной 500 м на побережье острова Пемба, чтобы защитить историческую часть города Канбалу от океанских волн. Об этом в среду сообщила газета Tanzania Daily News.

На территории Камбалу, который, предположительно, был основан около 750 года н. э., сохранились развалины мечети XI века, жилых домов и остатки колодцев. По словам представителя министерства туризма и культурного наследия Занзибара Хамиса Али Джумы, "если вовремя не принять меры, от города ничего не останется". Некоторые исторические памятники на острове Пемба уже были разрушены волнами.

Город Канбалу - одна из основных туристических достопримечательностей Пембы. По мнению историков, это крупнейший торговый город раннего Средневековья на восточноафриканском побережье, куда приезжали купцы из Красного моря и Персидского залива. Арабский географ Аль-Масуди посещал Канбалу и упомянул ее в одном из своих трудов начала X века.