Патриарх заявил, что греко-католики участвуют в разжигании гонений на православных Украины

Глава РПЦ также отметил, что греко-католики полностью отождествили себя с национализмом, став пособниками украинских властей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Греко-католики принимают деятельно участие в разжигании и поддержке гонений на православных верующих Украины, говорится в докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском совещании, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля.

"В разжигании и поддержании гонений на православных людей Украины принимают деятельное участие так называемые греко-католики - униаты. Они, по-видимому, являются одними из конечных выгодоприобретателей многочисленных беззаконных захватов православных храмов на территории Украины", - говорится в тексте.

Патриарх также отметил, что греко-католики полностью отождествили себя с национализмом, став пособниками украинских властей. "Мы помним и о фактическом разгроме униатами православных епархий на западе Украины в начале 1990-х годов. Известно, что именно греко-католики активно участвовали в событиях переворота в Киеве в 2013-2014 годах. Сегодня же униаты полностью отождествили себя с пестуемой на Украине откровенно националистической повесткой, стали пособниками украинских властей в осуществлении их дискриминационной политики в отношении канонической православной церкви", - подчеркнул он.

В январе глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава Шевчук в интервью изданию "Украинская правда" заявил о том, что УГКЦ хочет получить право проводить богослужения в Почаевской лавре. По его словам, люди, которые будут принимать решение, кому дать доступ для возможности молиться в монастыре, должны учитывать, что Почаевская лавра имеет историческое отношение к Украинской греко-католической церкви. УГКЦ - католическая церковь восточного обряда, которая обладает статусом верховного архиепископата и действует на Украине и в странах украинской диаспоры.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов тогда сообщил ТАСС, что Почаевская лавра является "твердыней православия" на Западной Украине, и попытки передать ее греко-католикам внесут дополнительный дестабилизирующий фактор в жизнь украинского общества, на это может решиться только "откровенный враг украинского народа".

О попытках раскола

Попытки подтолкнуть духовенство и мирян канонической УПЦ к расколу вызывают "особую горечь", говорится в постановлении.

"Особую горечь вызывают известия о том, что священнослужителей и мирян Украинской православной церкви пытаются принудить к отречению от Божией правды и подтолкнуть к расколу. Участники Архиерейского совещания призывают к сугубой молитве о православных братьях и сестрах на Украине, о тех, кто вопреки угрозам, клевете и преследованиям стремятся к сохранению церковного единства, наипаче же о тех, кто являют поистине исповеднический подвиг, мужественно возвышая свои голоса в защиту этого единства", - говорится в сообщении.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против ее священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.