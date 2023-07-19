В ДНР в отдаленных районах могут создать логистические центры для снижения цен в магазинах

Представители Народного контроля ДНР отметили, что наценка на товары общего пользования и продукты питания наблюдается в небольших магазинах наиболее отдаленных населенных пунктов региона

МАКЕЕВКА /ДНР/, 19 июля. /ТАСС/. Логистические центры планируют создать в отдаленных районах Донецкой Народной Республики (ДНР) для урегулирования цен в малых магазинах региона. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в ходе встречи с представителями Народного контроля, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь мы проработаем с правительством. Здесь нужно помочь, это может быть выходом как раз для малых населенных пунктов. Логистические центры, которые могут быть в отдаленных населенных пунктах республики, которые будут созданы для малых магазинов. Если мы поможем их организовать, это позволит снизить цены", - сказал Пушилин.

Пока, как рассказали представители Народного контроля, собравшиеся из разных городов ДНР, в основном наценка на товары общего пользования и продукты питания наблюдается в небольших магазинах наиболее отдаленных населенных пунктов региона, чей маршрут к ближайшим оптовым поставщикам наиболее длинный и сложный. Именно логистические трудности, по заверению участников встречи, в подавляющем большинстве случаев и формируют наценку.

В свою очередь, врио главы ДНР подчеркнул, что поручит правительству региона вопрос создания ряда логистических центров.

В начале февраля Пушилин заявлял, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", и отметил среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти помогут снизить цены на продукты. Пушилин заверил, что государство будет помогать бизнесу решать все эти задачи, но и предприниматели должны ответственно подходить к ценообразованию. В июне Пушилин сообщал, что цены остаются слишком высокими на несколько видов продуктов, в том числе на мясо, овощи и молочку, и поручил председателю правительства региона Евгению Солнцеву доложить о мерах решения проблемы.

Также ранее врио главы региона неоднократно заявлял, что цены должны выйти на уровень Ростовской области.