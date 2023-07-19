Лавров обсудил интеграцию новых субъектов РФ с руководителями российских НКО

В МИД сообщили, что в мероприятии приняли участие около 100 представителей федеральных и региональных некоммерческих организаций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил вопросы интеграции новых субъектов страны с руководителями российских федеральных и региональных некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам ежегодной встречи.

"Были затронуты такие темы, как интеграция новых субъектов Федерации, вклад негосударственного сектора в создание новых многосторонних диалоговых площадок, роль НКО в продвижении культурно-гуманитарных проектов на внешнем треке, молодежное измерение общественной дипломатии, сохранение исторической памяти", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ уточнили, что в мероприятии приняли участие около 100 представителей российских НКО. Кроме того, стороны обменялись опытом деятельности и видением общих задач на международном уровне.