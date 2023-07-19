Путин отметил, что с удовольствием передаст привет участникам "Большой перемены"

Двукратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена" Иван Китаев сообщил, что поддержка президента "очень важна" для участников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием передаст привет и пожелает удачи школьникам, которые сейчас участвуют в конкурсе "Большая перемена" в Артеке.

Двукратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена" Иван Китаев, выступая на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", обратился к главе государства с просьбой "передать привет ребятам и пожелать им удачи на конкурсе". Как отметил Китаев, поддержка президента "очень важна" для участников.

"С удовольствием это сделаю. И попрошу коллег организовать это должным образом", - сказал Путин.