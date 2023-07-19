Власти иранской провинции Мазандаран предоставят российским туристам безвизовый режим

Планируется организовать авиасообщение между Мазандараном и Астраханью, сообщил глава региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Власти провинции Мазандаран Исламской Республики Иран сообщили о готовности иранской стороны предоставить безвизовый режим для российских туристов. Планируется организовать авиасообщение между Мазандараном и Астраханью, сообщил в среду журналистам глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам встречи с губернатором провинции Мазандаран Сейедом Махмудом Хоссейнипуром, находящимся в российском регионе с рабочим визитом.

"Мы рассматриваем Исламскую Республику Иран как нашего надежного ближайшего партнера, и сегодня основное направление взаимодействия - это транспортная логистика и грузоперевозки в рамках развития международного транспортного коридора Север - Юг. Планируем организовать авиасообщение между Мазандараном и Астраханью. Губернатор провинции Сейед Махмуд Хоссейнипур сообщил о готовности иранской стороны предоставить безвизовый режим для российских туристов", - сказал губернатор.

Бабушкин отметил, что в рамках встречи с гостем региона было уделено внимание торговле, логистике, судостроению и гуманитарной сфере, активизации контактов по линии торгово-промышленных палат.

"Для увеличения грузооборота нам необходимо наладить регулярное судоходство, построить достаточное количество флота. Также нужно создать прямую судоходную линию между портами Астраханской области и мазандаранским портом Амирабад. Мы, со своей стороны, полностью готовы к партнерству на профильном уровне. <…> Приложим максимум усилий для дальнейшего наращивания всестороннего сотрудничества между нашим регионом и провинцией Мазандаран", - пояснил губернатор региона, добавив, что стороны намерены подписать соглашения по всем новым перспективным направлениям.

Ранее сообщалось, что посетивший Астрахань посол Ирана в России Казем Джалали заявил о необходимости развивать отношения стран с акцентом на культуру и предложил усилить культурное взаимодействие проведением совместных выставок, съемками фильмов об исторических взаимоотношениях двух стран.

МТК Север - Юг

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединена в Каспийский кластер с ПОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК Север - Юг.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.