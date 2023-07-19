В культурную программу саммита Россия - Африка войдет выставка об экспедициях Гумилева

Ее дополнят материалы дипломата Егора Ковалевского и ученого Николая Вавилова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Выставка "Колдовская страна. По следам абиссинской экспедиции", посвященная 135-летию со дня рождения Николая Гумилева, откроется 27 июля в обновленном формате в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Петербурге и станет частью культурной программы саммита и экономического форума Россия - Африка. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду сообщила заведующая Центральным лекторием имени Ю. М. Шокальского штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге Любовь Чурина.

"У нас родилась идея представить выставку "Колдовская страна. По следам абиссинской экспедиции" в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге. Эта выставка - жемчужина, которая была подготовлена <...> коллегами из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) и Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в 2021 году. Мы со своей стороны дополняем ее экспозицию теми материалами, которые рассказывают о вкладе РГО в освоении Африки. Выставка станет частью культурной программы саммита и экономического форума Россия - Африка", - рассказала Чурина.

Она также отметила, что непосредственно на площадке саммита будет представлена большая экспозиция из материалов научного архива картографического фонда РГО. Выставку о путешествии Николая Гумилева в штаб-квартире РГО дополнят материалы из экспедиций дипломата, путешественника и востоковеда Егора Ковалевского и выдающегося ученого Николая Вавилова. В дальнейшем выставку передадут в библиотеки города, а первым ее получателем станет централизованная система библиотек Красносельского района.

Тема африканских экспедиций

Кроме того, 27 июля в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме состоится презентация книги руководителя Международного центра исламских исследований Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, директора Петербургского музея исламской культуры, профессора Ефима Резвана "Абиссинский калам. Материалы экспедиции Николая Гумилева по исламу и исламской книжности Восточной Африки".

"В этой книге все, что я знаю. Все, что связано с африканскими экспедициями Гумилева, вы сможете шаг за шагом пройти. Книга устроена большими частями, каждая из которых связана с определенным местом, конкретной экспедицией. Есть большая часть, посвященная литературоведению, которая показывает, как можно работать со стихами Гумилева, если ты был в тех местах", - рассказал автор в пресс-центре ТАСС.

По его словам, в книге присутствует большое количество цветных фотографий, которые были сделаны в ходе его собственных экспедиций по Африканскому континенту. Книга выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров, однако на портале "Мой мир Ислама" будет представлена в открытом доступе.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".