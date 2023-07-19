Руководство РАНХиГС проработает идею создания образовательного центра в Сибири

Об этом сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вариант с созданием образовательного центра управленческих компетенций будет проработан с учетом использования базы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета РСВ.

В ходе заседания врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков предложил создать образовательный центр, который бы обеспечивал работу на территории Сибири, Дальнего Востока, уральского региона. По мнению Котякова, такой центр позволил бы "не доезжая до Москвы, уже там на месте, повышать свои управленческие компетенции, реализовывать важные проекты".

"По поводу работы отдельного центра в Сибири, пообщаемся с Михаилом Михайловичем [Котюковым], может быть предложим какие-то варианты из существующих, филиалов, например, РАНХиГС, может быть, если будет решение наблюдательного совета, предложим дополнительно, проработаем вопрос", - сказал Комиссаров.