Как компании растят профессионалов со школьной скамьи

Для любого предприятия сотрудники - основная ценность. Многие компании готовы растить таланты буквально со школьной скамьи. Детей знакомят с востребованными специальностями, которые можно получить, поступив в колледж. Такой отраслевой подход к подготовке кадров, когда предприятия получают мотивированных и квалифицированных работников, активно поддерживается на государственном уровне и в образовательной среде. В материале ТАСС рассказываем, как именно устроен этот процесс

Федеральный проект "Профессионалитет", запущенный Министерством просвещения РФ в 2022 году, - один из ярких примеров отраслевого подхода в подготовке кадров для различных производств. В его рамках колледжи, техникумы и профессиональные училища по заказу работодателей начали подготовку 150 тысяч студентов для железнодорожной, фармацевтической, химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения.

В 2022-2023 учебном году проект реализован в 43 регионах на базе 71 кластера. В них входят учебные заведения и предприятия: партнеры проекта, чья миссия - обеспечить максимальный объем практики и выстроить для перспективных студентов возможные пути развития карьеры. Благодаря "Профессионалитету" у работодателей появятся специалисты, готовые к решению конкретных задач.

По итогам первого года реализации проекта в правительстве сообщили, что в ближайшей перспективе планируется ежегодно увеличивать количество кластеров и к 2026 году охватить проектом все субъекты РФ. К "Профессионалитету" присоединятся 1,5 тысячи колледжей и более трех тысяч наставников с 1,5 тысячи предприятий.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) одной из первых поддержала федеральный проект. В число предприятий-партнеров "Профессионалитета" в прошлом году вошли Волжский (ВТЗ), Северский (СТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы, Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящие в ТМК.

В 2023 году к ним присоединились предприятия "ТМК Стальные технологии" и "Соединительные отводы трубопроводов", а также подразделение "ТМК Трубопроводные решения". Начиная с сентября Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева будет готовить специалистов по актуальным для них профессиям: вальцовщик, сортировщик-сдатчик металла, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электросварщик.

"Сегодня перед нами стоит задача удержать интерес студентов и обеспечить единые, высокие стандарты обучения во всех наших образовательных кластерах. Для этого нужно внедрить в процесс передовые инструменты, понятные современным студентам, поставить перед ними близкие к реальным задачи и наглядно показать возможности практического применения их знаний и навыков", - подчеркивает Елена Позолотина.

Системный подход

Ведущие компании давно разрабатывают свои профориентационные и карьерные практики. Крупные металлургические комбинаты ежегодно ищут сотни сотрудников, однако емкость рынка труда сегодня крайне низкая, уровень безработицы низкий. Один из способов решения проблемы - вырастить профессионалов. Компании создают собственные учебные центры, развивают партнерские программы с колледжами и вузами, разрабатывая совместные программы обучения.

К примеру, в Каменск-Уральском политехническом колледже в 2022 году благодаря содействию Синарского трубного завода (СинТЗ) обновилась учебная программа по специальности "Мехатроника и мобильная робототехника". А Ярцевский метзавод (ТМК-ЯМЗ) совместно с Ярцевским индустриальным техникумом открыл новую специальность "Металлургия черных и цветных металлов". Аналогичную работу ведет с 2020 года Волжский трубный завод (ВТЗ) с партнерами-образовательными учреждениями - Волжским политехническим техникумом и Волгоградским государственным техническим университетом. На протяжении долгого времени все предприятия ТМК проводят работу по укреплению партнерских отношений с ведущими техническими образовательными учреждениями региона.

"Мы готовим специалистов по разным направлениям еще со студенческой скамьи. Вузу это позволяет развивать программы обучения в соответствии с потребностями работодателей, а предприятию - обеспечить приток кадров для современного производства", - отмечает управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Еще в 2017 году ТМК создала Корпоративный университет ТМК2U, в том числе и для того, чтобы закрыть свои кадровые потребности за счет трудоустройства студентов и выпускников ссузов и вузов.

Главное в таком процессе - непрерывность. TMK2U ведет профориентационную работу с первых классов школы. Знакомство проходит в интерактивной форме: детям показывают профориентационные мультфильмы, проводят для них конкурсы, спортивные соревнования, организуют кружки технического творчества. Так школьники постепенно получают информацию о металлургии и ее важности в современном мире.

ТМК проводит занятия в десятках подшефных школ для тысяч детей. Школьники участвуют в профориентационных уроках: начальным классам показывают мультфильмы про металлургию и знакомят с книжкой-сказкой "Азбука юного металлурга", которую после урока дети забирают с собой, а с пятого класса взаимодействие становится более активным. Так, в средних и старших классах проводят экскурсии на предприятия, классные часы и лабораторные занятия, в том числе и на производстве. С детьми работают специалисты, которые помогают с выбором будущей профессии, школьников знакомят с профильными колледжами и вузами.

Если абитуриент решает учиться на металлурга, у него появляется возможность пройти практику на предприятии, участвовать в конференциях, конкурсах профессионального мастерства, работать над курсовыми и дипломом вместе с кураторами ТМК.

В прошлом году на предприятиях ТМК прошли практику более 2,1 тысячи студентов вузов и ссузов. При кураторстве ТМК учащиеся написали более 370 дипломных и курсовых работ по прикладным темам.

"Нам важно слышать молодое поколение, понимать мотивацию и направление мысли талантливых студентов, которые будут задавать векторы развития на предстоящие годы. В свою очередь мы готовы делиться с ними опытом, поддерживать их начинания, помогать делать первые шаги в карьере и сопровождать на всем ее протяжении. Это взаимовыгодное сотрудничество, значимое не только для бизнеса, но и для общества в целом", - подчеркивает заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом, директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Предприятия обновляют техническую базу

Важная часть сотрудничества компаний с учебными заведениями - помощь с ремонтом и обновлением материально-технической базы. Предприятия оборудуют лаборатории, научно-исследовательские центры, обновляют аудитории современными тренажерами. Например, образовательный проект для старшеклассников "Точка опоры", который реализует корпоративный благотворительный фонд "Синара" при поддержке предприятий ТМК, помог оснастить десятки кабинетов технологии (труда) современными станками, инструментами, кухонной утварью. Сегодня участники проекта получают гранты для оборудования кабинетов физики, химии, черчения, математики.

В рамках "Профессионалитета" в конце 2022 года в Каменск-Уральском политехническом колледже при содействии СинТЗ открыли модернизированные производственные мастерские по специальностям "Мехатроника" и "Обработка металлов давлением".

В мастерской Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова СТЗ помог приобрести сразу пять виртуальных сварочных тренажеров. Их можно использовать как для выработки и совершенствования навыков, так и для проведения контроля знаний и умений, промежуточной аттестации.

В начале 2023 года ВТЗ оборудовал в Волгоградском государственном техническом университете корпоративную учебную аудиторию для студентов специальностей, которые нужны заводу.

Как отмечают в ТМК, изменения рабочей и учебной среды очень важно. Грамотно оборудованные помещения помогают специалистам работать эффективнее, а студентам - лучше учиться. А самое главное, такие изменения помогут студенту бесшовно перейти из мастерской техникума в цех, потому что учебное оборудование является аналогом производственного.

Сообщество единомышленников

В конечном итоге цель - создать сообщество единомышленников, в котором люди не только обладают нужными знаниями и умениями, но и разделяют с предприятиями их ценности и философию успеха. Именно для этого ведущие отраслевые предприятия, в том числе ТМК, проводят работу по профориентации.

Поиск будущих сотрудников также идет на студенческих олимпиадах, в том числе одной из крупнейших "Я - профессионал", на состязаниях профессионального мастерства, например Национального чемпионата по технологической стратегии "Профессионалы будущего" и прочих мероприятиях.

Елена Позолотина уточнила, что студентов мотивируют выступать на конкурсах профмастерства, участвовать в корпоративных научно-практических конференциях и отраслевых профессиональных соревнованиях. Это помогает еще больше сблизить образование и промышленность, повысить вовлеченность будущих специалистов в вызовы, которые стоят перед индустрией.

В прошлом году свыше 670 студентов и выпускников устроились на работу на предприятия ТМК. Все они на протяжении обучения получали профориентационную поддержку от компании. Системный подход Корпоративного университета ТМК2U в подготовке кадров позволил трудоустроить выпускников с необходимыми профессиональными и личными компетенциями и сделать переход из образовательного учреждения на предприятие более плавным.