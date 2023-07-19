Патриарх Кирилл назвал "открытой дверью к сползанию в раскол" ситуацию в части епархий УПЦ

Он также напомнил, что священнослужители вправе не исполнять "беззаконных требований" отказаться от поминовения патриарха

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "открытой дверью к сползанию в раскол" прекращение поминовения Патриарха Московского в ряде епархий Украинской православной церкви. Об этом он заявил в среду на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, отрывки из доклада предстоятеля распространила его пресс-служба.

"Мы видим, что в ряде епархий и приходов на тех территориях, где государства оказывают давление на церковь, прекратилось поминовение имени патриарха, предусмотренное канонами. <…> Прекращение такого поминовения является открытой дверью к сползанию в раскол", - говорится в докладе.

Он также напомнил, что священнослужители вправе не исполнять "беззаконных требований" отказаться от поминовения патриарха. "Миряне правомерно ожидают от своего духовенства, что оно будет совершать такое поминовение и хранить единство Церкви", - добавил патриарх.

Патриарх Кирилл призвал верующих на Украине и в других странах канонической ответственности Русской православной церкви (РПЦ) ходить в те храмы, где сохраняется его поминовение.

"В нынешних обстоятельствах у некоторых верных чад православной церкви возникает болезненный вопрос: можно ли причащаться, молиться в храмах, где патриарха не поминают, действенны ли тут таинства? В Московскую Патриархию поступает много писем по этому поводу. Скажу так: если есть возможность ходить на службы в храм, где духовенство сохраняет верность каноническому порядку поминовения предстоятеля Церкви, следует ходить именно в такой храм", - сказал патриарх.

