Путина заинтересовала история с берестяной грамотой, переданной на МКС

Дарья Арсеньева из Старой Руссы на заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей" поделилась с президентом воспоминаниями о поездке на Байконур

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал очень любопытной историю с копией новгородской берестяной грамоты, отправленной на Международную космическую станцию (МКС).

На заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей" главе государства об этом рассказала 13-летняя Дарья Арсеньева из Старой Руссы. Она поделилась воспоминаниями о том, как во время поездки на Байконур делегация Новгородской области передала космонавтам копию берестяной грамоты, найденной археологами на территории этого региона.

"Это очень интересная история с берестяными грамотами. Наверное, все знают, что они хранятся сотни лет, потому что находятся в тех слоях почвы, в которых присутствует глина. И эта глина работает как консервант, консервирует берестяные записки", - отреагировал Путин.

По его мнению, это "очень любопытно раскрывает историю" страны. "Мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали, через пять лет нашли еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Это невероятно. История прямо оживает", - восхитился президент.

Помимо этого, Путин с удовольствием принял от девочки книгу о Старой Руссе. "Там [минеральная] водичка у вас хорошая, да?" - заметил он и, получив подтверждение, добавил: "Старинный русский курорт".

Город Старая Русса расположен в 100 км от Великого Новгорода. Его история насчитывает более 1 тыс. лет. Он известен в том числе как лечебный курорт.