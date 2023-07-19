Педагог из Вологды попросила у президента расширить просветительскую семейную программу

Владимир Путин поддержал ее предложение

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Директор частного учреждения дополнительного образования "Брайт" из Вологды Марина Липатникова попросила у президента России Владимира Путина расширить просветительскую программу и включить в нее семьи, которые планируют самостоятельно родить ребенка. Глава государства поддержал предложение на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в среду.

"Мероприятия в рамках нацпроекта "Образование", когда можно оказывать бесплатные консультации для родителей, называются "Поддержка семей, имеющих детей". Мы можем проводить бесплатные занятия для семей, для желающих взять детей на воспитание, но почему-то не можем оказывать услуги взрослым, которые хотели бы родить ребенка, рассказывать им о возможностях, о поддержке, которая есть сейчас в России. Я надеюсь, что вы поддержите мое предложение к министерству просвещения расширить перечень благополучателей мероприятия, включить в него тех, кто хотел бы родить ребенка, чтобы такие услуги тоже можно было оказывать бесплатно и рассказывать как можно большему количеству молодых людей о мерах поддержки родителей в нашей стране", - обратилась Липатникова к Путину, отметив, что дополнительного финансирования не потребуется.

Президент попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассмотреть это предложение. "Посмотрите, пожалуйста, эта работа очень важная и в абсолютно правильном направлении. Поддержка материнства, детства, демография - это очень важно и заслуживает поддержки", - сказал Путин.

Липатникова является участником программы "Наставничество" от "Мастерской управления Сенеж". "Мы разработали авторские настольные профориентационные игры, и в этом году я выиграла самый большой грант от Министерства просвещения РФ в Вологодской области и проведу 100 тыс. консультаций для родителей, 100 тыс. занятий, чтобы помочь им, научить разговаривать на одном языке со своими "цифровыми" детьми. В том числе две группы педагогов мы уже обучили в новых территориях, более 200 родителей прошли обучение, это только начало", - рассказала она.

Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин. Также в него входят первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Заседания набсовета проходят каждый год - Путин общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам - формулирует поручения. Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За 5 лет участниками ее проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.