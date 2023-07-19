В Мордовии утвердили режим особой охраны памятника природы "Озеро Инерка"

На его территории запретили добывать полезные ископаемые, строить линейные объекты, охотиться и ловить рыбу

ТАСС, 19 июля. Власти Мордовии утвердили режим особой охраны расположенного в Большеберезниковском районе озера Инерка. Здесь запрещены добыча полезных ископаемых и ловля рыбы в промышленных масштабах, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

"Утвержден режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения Республики Мордовия памятника природы "Озеро Инерка", - говорится в сообщении.

На территории памятника природы запрещается добывать полезные ископаемые, строить линейные объекты, охотиться, добывать рыбу. Исключение сделано для любительского рыболовства и рыболовства в научных целях с поплавочной удочкой, спиннингом, удочкой для зимней рыбалки. Забор воды в промышленных или сельскохозяйственных целях из озера также запрещен. Кроме того, нельзя изменять береговую линию, использовать водные транспортные средства с двигателем, выезжать на автомобилях на лед.

В Министерстве предупредили об уголовной и административной ответственности за нарушение режима.