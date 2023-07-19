В ЛНР начали реконструкцию водовода, обеспечивающего водой 2,5 тыс. абонентов

Специалисты "Луганскводы" планируют завершить работы к середине августа 2023 года

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты предприятия ЛНР "Лугансквода" начали реконструкцию Володарского водовода, обеспечивающего подачу воды порядка 2,5 тыс. абонентам в Свердловском районе республики. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой предприятия Дмитрий Бидлюченко.

"Пока процесса замены нет - Володарский водовод работает, по нему идет вода, просто рядом ведутся работы по пайке новой трубы. <…> Как только устанавливается, спаивается труба, работы будут закончены - вода переключаются на новый участок, и водовод работает дальше. <…> Он обеспечивает водой больше 2,5 тыс. абонентов в шести населенных пунктах Свердловского района", - сказал он.

Бидлюченко рассказал, что Володарский водовод изношен на 85%, за последние три года на нем было устранено больше 200 повреждений. Сейчас специалисты "Луганскводы" прокладывают 2 км нового участка водовода, работы планируют завершить к середине августа.