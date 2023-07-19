В ВОЗ считают низким риск передачи птичьего гриппа людям от кошек

В конце июня Координационный центр Польши по международным медико-санитарным правилам уведомил ВОЗ о необычно высоком уровне смертности кошек от вируса в стране

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Риск передачи птичьего гриппа (H5N1) людям от кошек оценивается как низкий среди широких слоев населения, однако для владельцев домашних питомцев он может быть чуть выше. Об этом в среду на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя вспышку H5N1 у кошек в Польше.

"ВОЗ оценивает риск заражения для населения в общем как низкий, а для владельцев кошек и ветеринаров без использования соответствующих средств индивидуальной защиты - от низкого до умеренного. О заражении кошек вирусом H5N1 говорилось и ранее, но это первое сообщение о большом количестве инфицированных кошек на обширной географической территории", - пояснил Гебрейесус.

Он заверил, что "ВОЗ продолжает следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с партнерами и правительством Польши". При этом Гебрейесус сообщил, что вирус "вызывает особую озабоченность, поскольку известно, что он очень опасен для человека, хотя никогда не было доказано, что он легко передается от человека к человеку". "Эта вспышка - еще один пример продолжающейся циркуляции и риска заражения вирусом H5N1, который с прошлого года вызвал увеличение вспышек в Центральной и Южной Америке", - сказал глава ВОЗ.

О необычно высоком уровне смертности кошек от вируса в стране координационный центр Польши по международным медико-санитарным правилам уведомил ВОЗ еще в конце июня. За последние два месяца не менее 25 кошек умерло из-за птичьего гриппа.

С 2022 года 10 стран на 3 континентах сообщили Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышках птичьего гриппа среди млекопитающих. Речь идет об обитателях как суши, так и моря, включая разводимых на фермах в Испании норок, тюленей в США и морских львов в Перу и Чили. Пострадали не менее 26 видов. H5N1 был выявлен и у таких домашних питомцев, как кошки и собаки, в нескольких странах.