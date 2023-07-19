В Запорожской области создали региональное отделение Союза писателей России

Председатель правления организации Николай Иванов отметил, что творческий союз уже открыл отделения в Донецкой и Луганской народных республиках

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Региональное отделение Союза писателей России начало работать в Запорожской области. Учредительное собрание местного представительства творческого объединения состоялось в среду в стенах Мелитопольского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

"Мероприятие очень радостное для писателей России, потому что в новых регионах идет экономическая интеграция, и здесь очень важно не забыть духовную безопасность Отечества. Сегодня мы создаем Запорожское областное отделение Союза писателей России", - сказал председатель правления Союза писателей России, член президентского совета по правам человека Николай Иванов.

Он напомнил, что ранее творческий союз открыл отделения в Донецкой и Луганской народных республиках. "Это моя первая встреча с литераторами Запорожья, но многих я знаю по фамилиям, по публикациям. Мы на секретариате Союза писателей России приняли [в организацию] семь человек. На основании этого членства мы можем сегодня говорить о создании полноценного, юридически выверенного отделения, которое может быть зарегистрировано министерством юстиции", - добавил Иванов.

По его словам, творческий союз имеет 91 отделение в субъектах РФ, в организации состоят 8 тысяч человек.