19 июля, 14:40,
обновлено 19 июля, 14:58

РПЦ признает таинства, совершенные священниками Украины, пока их не сочтут раскольниками

При этом справедливо не принимать слов, "отвергающих церковное единство и направленных против него", которые можно слышать от некоторых священнослужителей, подчеркнул патриарх Кирилл

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ признает таинства, совершенные нарушившими каноны священниками на Украине, до тех пор, пока их официально не признают раскольниками. Об этом он заявил в среду на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, доклад предстоятеля распространила его пресс-служба.

"Пока Церковь не вынесла соборное суждение об отпадении тех или иных архиереев и священнослужителей в раскол, таинства, совершаемые теми, кто стал жертвой шантажа или кому не хватило мужества или совести хранить этот канонический порядок, остаются действенными", - говорится в докладе.

При этом справедливо не принимать слов, "отвергающих церковное единство и направленных против него", которые можно слышать от некоторых священнослужителей, подчеркнул патриарх. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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