19 июля, 14:42,
обновлено 19 июля, 14:54

Патриарх заявил, что действия Константинопольского патриархата "принесли беды православию"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Действия Константинопольского патриархата открыли путь к гонениям на православных Украины и "принесли беды всему православию", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"К сожалению, и некоторые из тех, кто называют себя служителями Божиими, оказались несвободными от влияния духов злобы поднебесной <...>, подтолкнувших их к разрушению церковного единства. Я имею в виду, в первую очередь, антиканонические действия Константинопольского Патриархата на Украине, открывшие путь к церковным нестроениям и многолетним, а сегодня особенно тяжелым гонениям на православных христиан на территории Украины. Это деяния, принесшие беды всему православию", - говорится в докладе патриарха на Архиерейском совещании, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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