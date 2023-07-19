Патриарх заявил, что действия Константинопольского патриархата "принесли беды православию"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Действия Константинопольского патриархата открыли путь к гонениям на православных Украины и "принесли беды всему православию", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"К сожалению, и некоторые из тех, кто называют себя служителями Божиими, оказались несвободными от влияния духов злобы поднебесной <...>, подтолкнувших их к разрушению церковного единства. Я имею в виду, в первую очередь, антиканонические действия Константинопольского Патриархата на Украине, открывшие путь к церковным нестроениям и многолетним, а сегодня особенно тяжелым гонениям на православных христиан на территории Украины. Это деяния, принесшие беды всему православию", - говорится в докладе патриарха на Архиерейском совещании, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля.