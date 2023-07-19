В РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат допустил искажение учения о Церкви

Архиерейское совещание констатировало, что "одним из инструментов враждебных православию политических сил стали руководители Константинопольского патриархата, ослепленные жаждой удовлетворения частных интересов и амбиций"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Константинопольский патриархат допустил искажение православного учения о Церкви. Об этом говорится в постановлении Архиерейского совещания РПЦ, опубликованного в среду на сайте Московского патриархата.

"Архиерейское совещание с сожалением констатирует, что одним из инструментов враждебных православию политических сил стали руководители Константинопольского патриархата, ослепленные жаждой удовлетворения частных интересов и амбиций. Рассмотрев представленное Синодальной библейско-богословской комиссией заключение "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей", участники Архиерейского совещания выражают согласие с выводами этого документа и передают его на утверждение Священного синода", - говорится в сообщении.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем о подключении Константинопольской церкви к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок.

По данным СВР, похищение святынь предполагается "оформить" как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих, чтобы избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу.

При подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул патриарх Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на "хранение" в храмах Константинопольской церкви в странах ее присутствия, отметили в СВР. В частности, речь идет о частях мощей святого Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона, находящихся в Свято-Ильинском и Свято-Пантелеимоновском мужских монастырях в Одессе, а также об элементах Креста Господня в Свято-Троицком Корецком женском монастыре в Ровенской области.