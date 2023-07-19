На Ставрополье в 2023 году введут в эксплуатацию 12 спортивных объектов

В настоящее время в крае функционирует более 5 тыс. спортивных сооружений

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в текущем году введут в эксплуатацию 12 спортивных объектов. Благодаря строительству новых стадионов и спортивных залов показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в регионе составляет 55,6%, превышая общероссийский, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 12 спортивных объектов, благодаря в том числе реализации госпрограммы края "Развитие физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в крае функционирует более 5 тыс. спортивных сооружений: 40 стадионов, почти 2 тыс. спортивных залов, 116 плавательных бассейнов, около 3 тыс. плоскостных сооружений, 57 универсальных игровых площадок, 536 физкультурно-спортивных клубов и другие. Около половины из них расположены в сельской местности. "Только за период 2021-2022 годов в крае начал функционировать 71 спортивный объект. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в крае к концу 2022 года составил 59,3%", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, отдельная работа ведется по вовлечению в занятия физкультурой и спортом жителей края с ограниченными возможностями здоровья. Для этого адаптированы более 2 тыс. спортивных сооружений. В результате с 2019 года численность таких граждан, занимающихся спортом, возросла с 31 тыс. до 39 тыс. человек. Проводимая работа позволила достичь показателя вовлеченности в занятия физкультурой и спортом на Ставрополье 55,6%, что на 2,6 процентных пункта выше среднероссийского показателя.

"Количество людей, которые занимаются спортом, напрямую зависит от количества спортивных сооружений в крае. Их необходимо создавать больше, использовать для этого возможности федеральных программ. Сейчас начинается формирование заявок для участия в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" на 2024 год. До конца этого года мы должны подготовить край к самому серьезному включению в работу", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.