Патриарх заявил, что большинство поместных церквей не признает раскольническую ПЦУ

Глава РПЦ также напомнил, что "вскоре после вторжения Константинополя на Украину" стали приниматься дискриминационные законы в отношении канонической православной церкви

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что большинство поместных церквей не признает раскольническую ПЦУ и новое учение Константинопольского патриархата о церкви. Об этом он сказал в среду на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, доклад предстоятеля распространила его пресс-служба.

"Большинство поместных церквей ясно показало нежелание признавать как новосозданную из раскольников организацию, так и стоящую за этим деянием "новую экклезиологию" Константинопольского Патриархата, которая сегодня еще будет предметом нашего рассмотрения", - говорится в докладе.

Патриарх также напомнил, что "вскоре после вторжения Константинополя на Украину" стали приниматься дискриминационные законы в отношении канонической православной церкви, распространялась клевета в средствах массовой информации, нагнеталась нетерпимость и ненависть к УПЦ.

"С применением грубой силы беззаконно захватывались и захватываются храмы. Проводились и до сих проводятся обыски в храмах, а также по месту жительства иерархов и клириков. Духовенство подвергалось и подвергается грубому давлению посредством унизительных допросов со стороны специальных служб, давлению экзальтированной толпы, зачастую объединявшей раскольников с самыми экзотическими язычниками и людьми, вообще чуждыми всякой веры. Эти гонения приобрели новый размах с начала 2022 года", - добавил он.