19 июля, 16:10

В Стокгольме планируют новое сожжение Корана у посольства Ирака

Полицейские отметили, что поговорили с участниками манифестации и готовы к ней

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Шведская полиция удовлетворила ходатайство о проведении в четверг манифестации у посольства Ирака в Стокгольме. В заявлении организаторов акции говорится, что они намерены сжечь Коран и иракский флаг, сообщает в среду агентство ТТ.

Полицейские отметили, что поговорили с участниками манифестации и готовы к ней. "Все пройдет отлично", - пообещал представитель столичной полиции Ула Эстерлинг.

Организаторов двое. По информации TT, это те же самые люди, которые в конце июня сожгли Коран возле мечети в Стокгольме. В Ираке акция привела к демонстрациям и штурму шведского посольства в Багдаде.

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре столицы Швеции. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 28 июня более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам в Мекке в Саудовской Аравии. 

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ШвецияИрак
© Информационное агентство ТАСС
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