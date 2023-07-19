За время конфликта на Украине Литва аннулировала около 3 тыс. ВНЖ граждан РФ и Белоруссии

С начала конфликта на Украине с просьбой о выдаче временного ВНЖ к властям Литвы обратились 55 938 граждан России и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Около 3 тыс. видов на жительство (ВНЖ), выданных гражданам РФ и Белоруссии, были аннулированы Литвой за время конфликта на Украине. Об этом сообщил в среду новостной портал 15min.lt.

По его сведениям, в период с 24 февраля 2022 года по 14 июля 2023 года аннулированы 2 905 временных видов на жительство в Литве, выданных российским и белорусским гражданам, а также 160 разрешений на постоянное проживание.

Временный вид на жительство, как правило, выдается в связи с трудоустройством иностранца в Литве, а его действие прекращается по причине того, что срок трудового договора истек и продлен не был. Еще одной причиной аннулирования ВНЖ может стать установленный соответствующими службами факт того, что пребывание иностранца в Литве несет угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

С начала конфликта на Украине с просьбой о выдаче временного ВНЖ к властям Литвы обратились 55 938 граждан РФ и Белоруссии. 38 таких лиц попросили выдать им разрешение на постоянное проживание в балтийской республике.