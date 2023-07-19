В ВОЗ зафиксировали усиление нагрузки на здравоохранение из-за аномальной жары

Больше всего она опасна для пожилых людей, младенцев и детей, а также бедных и бездомных, отметил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Нагрузка на здравоохранение выросла из-за аномальной жары в Северном полушарии. Об этом в среду на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Аномальная жара сильнее всего бьет по тем, кто в наименьшей степени способен справиться с ее последствиями, - пожилым людям, младенцам и детям, а также бедным и бездомным. Она оказывает повышенное давление и на системы здравоохранения", - отметил он.

Гебрейесус добавил, что "в сотрудничестве со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) ВОЗ оказывает поддержку странам-членам в создании ими плана по предупреждению последствий жары и снижению вызванного ей негативного влияния на здоровье".

Во вторник ВМО предупредила о серьезных рисках для здоровья жителей Северного полушария из-за очень сильной жары. Согласно заявлению организации, на этой неделе в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания и привести к росту числа летальных исходов.

Температура воздуха в Турции сейчас достигает 45-47 градусов по Цельсию, в Греции - 46 градусов в тени. Метеопредупреждение наивысшего уровня объявлено в 23 городах Италии. Температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на итальянском острове Сицилия воздух прогрелся до 48,8 градуса.