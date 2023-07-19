Минюст внес в перечень нежелательных организаций The Altai Project

Генпрокуратура ранее отмечала, что ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири - 2"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минюст РФ добавил The Altai Project в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из материалов на сайте министерства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - говорится в сообщении.

Организация включена перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

5 июля Генпрокуратура РФ признала нежелательной The Altai Project в РФ, отметив, что ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири - 2".