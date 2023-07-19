19 июля, 15:15,
обновлено 19 июля, 15:43

Патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши

По словам главы РПЦ, это необходимо в условиях, когда вся страна "ограничивает себя, жертвуя ради ближних"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, но ему необходимо отказаться от "вычурной и раздражающей роскоши" в условиях, когда россияне ограничивают себя ради ближних. Об этом в среду заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, отрывки из доклада предстоятеля распространила его пресс-служба.

"Священнослужитель вполне вправе обустраивать свой быт достойным образом, однако это не должно превращаться в образ жизни, по материальному уровню демонстративно контрастирующий с образом жизни паствы. Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши. Тем более в нынешнее время, когда вся страна предпринимает усилия и ограничивает себя, жертвуя ради ближних", - сказал он.

Патриарх также отметил неприемлемость надменного поведения клирика. При этом он подчеркнул, что "общество очень болезненно и остро - порой даже избыточно болезненно и остро - реагирует на малейшие действительные или мнимые несоответствия поведения и жизни служителей алтаря Господня проповедуемым ими евангельским идеалам".

По его словам, речь не идет о том, что священники должны жить в изоляции от общества: например, при любых перемещениях надевать подрясник или длинные платья для своих жен. "В наше время священнику в некоторых обстоятельствах бывает уместнее носить аккуратную партикулярную одежду. Не следует осуждать священника, если он, к примеру, пойдет в бассейн со своими детьми или в театр с друзьями и будет там находиться в соответствующей одежде. Но в любой ситуации поведение и речь священнослужителя ни в коем случае не должны компрометировать клирика", - отмечается в докладе. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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