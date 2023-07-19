МЧС России открыло в ДНР пункт помощи автомобилистам, следующим в Крым

На пункте пропуска "Весело-Вознесенка" установили четыре модульные палатки с местами отдыха, полевую кухню, обеспечили дежурство медиков и спасателей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спасатели открыли пункт помощи автомобилистам, следующим в Крым, у пункта пропуска "Весело-Вознесенка" в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"По решению главы МЧС России Александра Куренкова и врио главы ДНР Дениса Пушилина на пункте пропуска "Весело-Вознесенка" Новоазовского района Донецкой Народной Республики спасатели МЧС России развернули пункт оказания помощи населению", - сказали в ведомстве.

На месте установлены четыре модульные палатки с местами отдыха. Обеспечено дежурство медиков и спасателей, работает полевая кухня, подвозится питьевая вода. Планируется подключить точку доступа в интернету.

"Крайне важно, чтобы люди, вынужденные провести в дороге больше ожидаемого времени, не испытывали дискомфорта и знали, что им окажут всестороннюю помощь и поддержку. В развернутом пункте водители и пассажиры смогут получить все необходимое (воду, питание, медицинскую помощь) и отдохнуть в дороге", - цитируют в пресс-службе Куренкова.