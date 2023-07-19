Во Франции во время беспорядков получили ранения 850 полицейских и пожарных

По словам министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена, в некоторых случаях ранения оказались серьезными

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Число полицейских и пожарных, получивших ранения в ходе беспорядков во Франции в конце июня и начале июля, составляет 850. Об этом в среду заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В период с 27 июня по 4 июля 850 полицейских, жандармов, пожарных и сотрудников муниципальной полиции получили ранения, в некоторых случаях серьезные", - отметил он на слушаниях в комиссии по законодательству Национального собрания (нижней палаты парламента).

По его словам, действия правоохранителей "позволили восстановить в стране республиканский порядок".

Беспорядки во Франции начались вслед за тем, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, был взят под стражу. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. В ходе подавления беспорядков были задержаны свыше 3,6 тыс. человек, среди них около трети - несовершеннолетние.