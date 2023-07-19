График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 23-28 июля

Для поездок в центр советуют использовать пересадки на метро и МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземный транспорт

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-2 изменится 23-28 июля. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 05:00 до 20:00 23 июля на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения будут увеличены до 1 часа, часть поездов будет отменена. На Курском направлении часть поездов будет отменена, часть проследует с отменой остановок; интервалы движения поездов будут увеличены до получаса; часть поездов будут следовать укороченным маршрутом от и до Царицыно, Перервы и Курского вокзала. На Рижском направлении часть поездов будет отменена, часть проследует с отменой остановок; интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут, часть поездов будет следовать укороченным маршрутом от и до Стрешнево", - значится в сообщении.

Так, в период "окон" будет закрыт путь в сторону Подольска на участке от Рижской до Курской, здесь планируют обновить инфраструктуру. Также с 22:00 до 05:00 в период 23-28 июля на обоих направлениях будет отменена часть поездов, интервалы движения составов увеличат до 1 часа, а вечером часть поездов из Москвы будет следовать укороченным маршрутом от и до станций Царицыно и Стрешнево. По будням будет закрыт путь "на Москву" на станции Перерва - здесь будут ремонтировать пути.

"Для поездок в центр пользуйтесь пересадками на метро и МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземным транспортом. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]", - заключили в дептрансе.