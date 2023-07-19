19 июля, 15:56
Атака на Крымский мост

В Запорожской области сухопутный коридор в Крым пропускает 10 тыс. машин в сутки

Заместитель председателя правительства региона по экономике Андрей Козенко сообщил, что досмотр автомобилей на административных границах субъектов РФ работает на маршруте только при выезде из зоны СВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пропускная способность участка трассы М-14 в Запорожской области, по которой проходит сухопутный коридор в Крым, составляет более 10 тыс. легковых и грузовых автомобилей в сутки. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

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"[Предпринятые] меры дали колоссальную пропускную способность - около 8 тыс. легковых и 2,2 тыс. грузовиков в сутки", - сказал он.

Вице-премьер области отметил, что досмотр автомобилей на административных границах субъектов РФ работает на маршруте только при выезде из зоны СВО, отменен комендантский час на трассе, организованы пункты питания и зоны отдыха. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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