19 июля, 16:03

В Вологодской области привьют более 35 тыс. животных от сибирской язвы

Заместитель губернатора Михаил Глазков сообщил, что половина уже получила прививку

ТАСС, 19 июля. Более 35 тыс. сельскохозяйственных животных привьют от сибирской язвы в Вологодской области на фоне ее вспышек в разных регионах России, сообщила пресс-служба областного правительства. В Вологодской области инфекция не фиксировалась более 40 лет.

"Несмотря на то, что в регионе уже более 40 лет сибирская язва не регистрировалась, ветеринарные специалисты тщательно выполняют комплекс профилактических мероприятий. На территориях, где ранее возникали вспышки сибирской язвы, всех животных ежегодно подвергают иммунизации. В нынешнем году запланировано привить более 35 тысяч голов сельскохозяйственных животных, половина из которых уже получили прививку", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Михаила Глазкова.

По его словам, большое внимание уделяется содержанию сибиреязвенных скотомогильников. По итогам проверок все захоронения находятся в надлежащем состоянии и не представляют биологической угрозы для людей и животных. Также специалисты отслеживают состояния пастбищ, водных источников, животноводческих хозяйств.

Случаи гибели животных от сибирской язвы регистрировались в 1930-1940-х годах в 13 районах Вологодской области. Скот захоранивали в специальные скотомогильники, которые на сегодня остаются под особым государственным контролем. Территории скотомогильников огорожены, вход на них строго воспрещен, вблизи них в охранной зоне запрещено вести хозяйственную деятельность и строительство.

Заболевания животных сибирской язвой зарегистрированы в 2023 году в трех российских регионах. Сейчас в режиме карантина по сибирской язве находятся три очага: в Бондарском районе Тамбовской области, Барун-Хемчикском районе Республики Тыва и Захаровском районе Рязанской области.

Сибирская язва считается одной из самых опасных инфекций в мире для человека и млекопитающих. Несмотря на то, что человечество научилось справляться с заболеванием, полностью искоренить инфекцию пока не удается. Ее вспышки периодически проявляются в разных странах. После заражения заболевание развивается стремительно, споры бактерий могут сохраняться в почве годами. 

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