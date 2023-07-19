РЭО профинансировал предприятия обращения с отходами на 26,4 млрд рублей за I полугодие

Общий объем инвестиций РЭО в проекты в I полугодии 2023 года составил 46,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) профинансировал за полгода восемь проектов по созданию предприятий обращения с бытовыми отходами на общую сумму 26,4 млрд рублей. Их общая мощность составляет 4,45 млн тонн отходов в год, сообщает в среду пресс-служба РЭО.

"По итогам первого полугодия 2023 года РЭО вложил 26,4 млрд рублей в восемь проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эти средства получены за счет выпуска облигаций РЭО. Общая мощность объектов составляет 4,45 млн тонн в год. Их создание позволит регионам прийти к достижению показателей нацпроекта "Экология" по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом общий объем инвестиций РЭО в проекты в первом полугодии 2023 года составил 46,4 млрд рублей.

"Всего до конца 2024 года будет построено семь новых объектов мощностью 2,94 млн тонн в Тульской, Ленинградской, Московской областях и Санкт-Петербурге. Еще 11,3 млрд рублей направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов группы компаний "Ситиматик" общей мощностью 1,5 млн тонн в год", - добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.