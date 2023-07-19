РПЦ осудила возможность создания экзархата Константинопольского патриархата в Литве

Архиереи назвали это вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Создание экзархата Константинопольского патриархата в Литве станет вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви (РПЦ). Такие выводы следуют из документа, одобренного на Архиерейском совещании и опубликованном в среду на сайте РПЦ.

"Между тем Константинопольским патриархом Варфоломеем уже анонсированы новые антиканонические деяния. В частности, 21 марта 2023 года на встрече с премьер-министром Литовской Республики в Вильнюсе он заявил: "Сегодня перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата Вселенского патриархата в Литве". Таким образом готовится очередное вторжение на каноническую территорию Русской православной церкви", - говорится в документе.

Церковная ситуация в Литве

Литва, как и Украина, является канонической территорией Русской православной церкви, православные приходы в этой стране объединяет Виленско-Литовская епархия РПЦ.

Правительство Литвы и патриарх Варфоломей подписали в марте 2023 года договор о сотрудничестве, который, по словам премьер-министра Ингриды Шимоните, заложит твердую основу для укрепления отношений и будет способствовать восстановлению сообщества Константинопольского патриархата в Литве.

Варфоломей тогда заявил, что видит возможности создания в республике экзархата Константинопольского патриархата. Отколовшиеся от православной Виленско-Литовской епархии священники также объявили о том, что приступают к процедурам создания в Литве экзархата Константинопольской патриархии. Такое заявление после встречи с патриархом Варфоломеем сделал один из членов группы Виталис Даупарас.