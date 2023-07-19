Храмовый комплекс в честь преподобного Алексия на западе Москвы будет вмещать 400 прихожан

На объекте ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Строительство храмового комплекса в честь преподобного Алексия на 400 прихожан продолжается в Крылатском районе на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы.

Сроки завершения строительных работ не уточняются.

"В районе Крылатское Западного административного округа Москвы по адресу Рублевское шоссе, владение 54 ведется строительство храмового комплекса в честь преподобного Алексия, человека Божия. <...> В состав комплекса входит храм вместимостью порядка 400 прихожан, приходской дом и административное здание", - значится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.

По словам главы ДГП, храм относится к первой очереди строительства, он запроектирован в традициях древнерусских и раннемосковских центричных храмов с ярко выраженной вертикальной композицией. Фасады будут украшены декоративными элементами и мозаикой. "На сегодняшний день на объекте завершены строительно-монтажные работы, устройство наружных коммуникаций, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем", - уточнил Левкин.

Как добавили в департаменте, в здании храма предусмотрен молельный зал с алтарной частью, зал заседаний, хоры на верхних этажах, а также встроенная открытая колокольня. В цокольной части располагается вся инженерная инфраструктура и технические помещения. Все уровни здания связаны лестницами, храм компактен, обеспечен приспособлениями для маломобильных групп граждан. "На данный момент при участии Департамента градостроительной политики города Москва в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введен в эксплуатацию 101 объект", - заключили в пресс-службе.

20 сентября 2019 года в пресс-службе ДГП со ссылкой на слова Левкина сообщали, строители храма преподобного Алексия в Крылатском получили разрешение на начало работ, строительство объекта планировалось завершить к концу 2021 года. Однако уточнялось, что храм будет вмещать около 700 прихожан. Проект храма разработал почетный архитектор Москвы Игорь Тажиев.