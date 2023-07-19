РПЦ считает нарушением прием Константинополем беглых клириков без отпускных грамот

Русская православная церковь также считает нарушением канонов претензии Константинополя на прием апелляций от автокефалий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РЦП) считает нарушением канонов признание Константинопольским патриархатом раскольнических рукоположений и прием к себе беглых клириков без отпускных грамот, следует из документа, одобренного на Архиерейском совещании и опубликованного в среду на сайте РПЦ.

"К настоящему времени к претензиям Константинополя, на которые указывал Архиерейский собор 2008 года, добавились новые. В частности: <...> Константинопольский патриарх заявляет, что он наделен полномочиями отменять канонические прещения, наложенные в других поместных церквах, "восстанавливать в сане" лиц, утративших архиерейское достоинство ввиду уклонения в раскол; более того, лица, никогда не имевшие даже видимости канонической архиерейской хиротонии (например, рукоположенные изверженным из сана епископом и бывшим диаконом, выдававшим себя за епископа), "восстанавливаются" в сане решением Константинопольского патриарха; Константинопольский патриарх считает себя вправе принимать в свое каноническое ведение клириков любых епархий любых поместных церквей без отпускных грамот", - говорится в документе.

Русская православная церковь также считает грубым нарушением канонов претензии Константинополя на прием апелляции от духовенства автокефальных церквей.

"К настоящему времени к претензиям Константинополя, на которые указывал Архиерейский Собор 2008 года, добавились новые. В частности, <...> вопреки достигнутым в ходе подготовки к Святому и Великому Собору Православной церкви межправославным договоренностям, предполагающим, что дарование автокефалии той или иной Поместной Церкви возможно только с согласия всех общепризнанных Поместных церквей, Константинопольский патриарх заявляет о своем единоличном праве на провозглашение автокефалии новых Поместных церквей, в том числе не входящих в юрисдикцию Константинопольской церкви, без согласия предстоятелей и Соборов прочих Поместных Православных церквей. При этом само понятие автокефалии трактуется таким образом, что фактически означает подчинение автокефальной церкви Константинопольскому патриархату", - говорится в документе.