В Москве 22-23 июля пройдут экологические выходные

Полная афиша мероприятий размещена на сайте Мосприроды

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 30 эколого-просветительских мероприятий состоятся в Москве в эти выходные. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"В ближайшие выходные для всех желающих активно провести время и повысить свой уровень экологической культуры на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды пройдет более 30 эколого-просветительских мероприятий. <...> На каждое мероприятие необходима предварительная запись. Дату и время проведения нужно уточнять по телефону. Полная афиша мероприятий размещена на сайте Мосприроды", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за первые шесть месяцев 2023 года специалисты Мосприроды провели более 8 тыс. эколого-просветительских мероприятий для горожан. Порядка 400 тыс. гостей экоцентров и природных территорий посетили праздники, фестивали, акции, выставки, экскурсии, лекции, тематические занятия, квесты, соревнования, игротеки, кружки, кино и VR-показы.

"Текущий 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Его цель - улучшение уровня профессионального образования в сфере педагогики, укрепление института наставничества в качестве важнейшего стимула передачи знаний и навыков от опытных специалистов к начинающим. Специалисты Мосприроды являются наставниками в эколого-просветительской деятельности. Для того чтобы формировать и повышать экологическую культуру жителей Москвы и передавать экологические знания, Мосприрода ежегодно проводит около 14 тыс. эколого-просветительских мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах для более чем полумиллиона человек", - заключили в пресс-службе департамента.