Общее число задержанных в ходе беспорядков во Франции составило около 3,8 тыс.

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что "треть задержанных - подростки, средний возраст которых составляет 17-18 лет"

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших Францию после того, как полицейский застрелил 17-летнего водителя в парижском пригороде. Об этом в среду заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В общей сложности около 3,8 тыс. человек были задержаны. Они были выведены с улиц и не смогли продолжить причинять ущерб гражданам и зданиям", - отметил он на слушаниях в комиссии по законодательству Национального собрания (нижней палаты парламента).

Глава ведомства также напомнил, что "треть задержанных - подростки, средний возраст которых составляет 17-18 лет". Дарманен добавил, что "еще 345 участников беспорядков были задержаны уже после их окончания".

Ранее министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что 1 056 участников погромов были приговорены к лишению свободы, из них 742 человека получили реальные сроки.