В кабинах Московской канатной дороги зафиксировали мировой рекорд по стрижке в движении

Стрижки проводились в течение трех часов мастерами по специальным схемам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мировой рекорд по созданию наибольшего количества стрижек в движении установили в кабинах Московской канатной дороги, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"Рекорд установлен: 39 человек засчитали, а двух дисквалифицировали, так как были короткие исходные стрижки. <...> Стрижки проводились в течение трех часов мастерами по специальным схемам", - сказали в пресс-службе.

За соблюдением регламента следили судьи из крупнейшего в Евразии Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" и Реестра рекордов России. Об установлении рекорда объявил главный судья и редактор Международной книги рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов.

Ранее сообщалось, что две кабины канатной дороги будут преобразованы 19 июля в салон красоты, где за время движения между станциями Воробьевы горы и Лужники участникам сделают стрижку. Специально для установления рекорда на Московской канатной дороге была разработана современная прическа "КанаТка".