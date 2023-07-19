РПЦ не признает автокефалии, которые будет создавать Константинополь без согласия церквей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не признает автокефальные структуры, которые Константинополь будет создавать без согласия поместных церквей, следует из документа, одобренного на Архиерейском совещании и опубликованного в среду на сайте РПЦ.

"Верные чада Русской православной церкви не признают и не будут признавать те автокефалии, которые Константинопольская церковь создает или будет создавать впредь в единоличном порядке без согласия других поместных православных церквей, тем паче без инициативы и согласия кириархальной церкви. Тема автокефалии нуждается в дальнейшем обсуждении на основе тех предварительных договоренностей, которые были достигнуты в ходе предсоборного процесса, в частности на комиссиях и совещаниях 1993 и 2009 годов", - говорится в документе.