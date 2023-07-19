Пасечник своим указом создал антитеррористическую комиссию в ЛНР

Документ также утверждает состав этой комиссии

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) своим указом распорядился создать антитеррористическую комиссию республики. Текст документа размещен на официальном портале главы региона.

"В целях осуществления координации деятельности на территории Луганской Народной Республики территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Луганской Народной Республики и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений постановляю: создать антитеррористическую комиссию Луганской Народной Республики", - говорится в документе.

Документ также утверждает состав антитеррористической комиссии ЛНР.

Указ вступил в силу.