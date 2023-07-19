В Херсонской области заявили, что досмотр при выезде из региона максимально сократили

Он также сообщил, что проблему пробок на административной границе практически сняли

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Время досмотра при выезде из Херсонской области сокращено, а при въезде с территории Крыма транспорт следует без проверки документов, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Время досмотра при выезде из Херсонской области сокращено максимально, а при въезде с территории Крыма транспорт следует без проверки документов. Все это позволило практически снять проблему пробок на границе наших регионов", - написал он.

Власти Херсонской области в четверг также направят официальное обращение в органы безопасности о запуске электрички в Крым. "Надо двигаться дальше. Львиную долю внутреннего пассажиропотока между Крымом и Херсонской областью сможет забрать на себя электричка Геническ - Новоалексеевка - Джанкой. Она очень нужна жителям обоих регионов. Появится надежный, быстрый и недорогой вариант доехать в Крым и обратно, которого очень не хватало", - добавил Алексеенко.

По его словам, запуск электрички означает, что будет во многом разгружена отремонтированная федеральная автотрасса - как альтернативный сухопутный коридор в Крым. "И путешествие туристов по ней, прохождение транзитного транспорта станет значительно более быстрым и комфортным. Подготовку к запуску электрички сегодня обсудили на оперативном штабе со всеми задействованными федеральными структурами, железнодорожными компаниями Крыма и Новороссии, органами власти наших регионов", - уточнил Алексеенко.

Он также сообщил, что проблема пробок на административной границе между Херсонской областью и Крымом практически снята.