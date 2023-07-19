В Крыму рассчитывают, что ситуация в районе пожара нормализуется в течение суток

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ситуация в Кировском районе Крыма, где в среду утром произошел пожар на военном полигоне, находится под контролем, жертв и пострадавших нет, власти региона рассчитывают, что ситуация нормализуется в течение суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"У нас по данной ситуации все находится под контролем, жертв, к счастью, нет, пострадавших нет, разрушений нет. В данном случае все решения принимались быстро. На сегодняшний день благодаря принятым мерам, при вашей поддержке, ситуация вернется в нормальное русло в течение суток. С коллегами держим все на контроле", - сказал Аксенов.

Он добавил, что на месте после оценки ситуации им было принято решение об эвакуации населения четырех сел, находящихся в радиусе 5 км от эпицентра пожара, это около 2,2 тыс. человек. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 217 человек, в том числе 55 детей, нормализовать ситуацию власти рассчитывают в течение суток.