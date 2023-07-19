ВОЗ сообщила об обнаружении токсичного сиропа от кашля в Камеруне

Речь идет о препарате под торговой маркой Naturcold

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Одна из партий сиропа от кашля и простуды, продаваемого в Камеруне под торговой маркой Naturcold, содержит сильно превышающее норму количество диэтиленгликоля - токсичного вещества, поражающего почки. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в среду в Женеве.

"Анализ показал, что продукт содержит неприемлемое количество диэтиленгликоля. В образцах Naturcold было обнаружено 28,6% вещества. Допустимый предел для диэтиленгликоля составляет не более 0,1%", - отмечается в тексте.

На упаковке сиропа указано, что он произведен компанией Fraken International, зарегистрированной в Соединенном Королевстве, однако Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании сообщило ВОЗ, что такой компании в стране не существует.

По информации ВОЗ, "в настоящий момент продолжается расследование с целью установить происхождение этого сиропа". Организация подчеркнула, что диэтиленгликоль может вызывать боли в животе, головные боли и острую почечную недостаточность, способную привести к смерти.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Камеруна, в стране идет расследование случаев смерти шести детей, которые связывают с применением препарата Naturcold.

Токсичные лекарства

Как сообщили Reuters эксперты в области фармацевтики, недобросовестные производители иногда заменяют пропиленгликоль - ингредиент, используемый в сиропах, - более дешевыми, но токсичными альтернативами, такими как этиленгликоль и диэтиленгликоль.

Агентство сообщило, что в 2022 году более 300 детей, главным образом в возрасте до пяти лет, в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острой почечной недостаточности. Их смерти были связаны с аналогичными препаратами других производителей.