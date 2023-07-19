Голикова: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму включат в перечень стран для выдачи электронных виз

По словам вице-премьера, также ограничение недружественных стран в получении электронных виз нецелесообразно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сохранить перечень из 52 стран, граждане которых смогут получать электронные визы в Россию, и добавить в список Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.

"Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был ранее - 52 страны, добавить в него еще 3 страны - это Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы", - сказала она в ходе совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ограничение недружественных стран

По ее словам, ограничение недружественных стран в получении электронных виз нецелесообразно. "Представляется важным сказать следующее. Мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну. <…> Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что это обсуждение велось совместно с МИД России, МВД и ФСБ. "Сохранение для граждан этих стран упрощенного режима въезда в Россию в туристических целях, для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений будет отвечать, прежде всего, интересам нашего государства", - пояснила Голикова.

Она также добавила, что вся необходимая база для подготовлена, для выдачи виз создан специализированный сайт и мобильное приложение. Кроме того, существенно расширен состав сведений, которые предоставляются иностранными гражданами для получения виз, чтобы на территорию РФ "не проникали нежелательные лица".

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью прошлого года Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.