РПЦ осудила отмену Константинополем уже существующих соборных решений

На Архиерейском совещании заявили, что продолжат отстаивать равенство всех поместных православных церквей и независимость каждой церкви во внутреннем управлении

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Отмена Константинопольским патриархом соборных решений любой давности ввергает межцерковные отношения в состояние хаотического беззакония, следует из документа, одобренного на Архиерейском совещании и опубликованного в среду на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Попытки константинопольского патриарха Варфоломея навязать православному миру якобы принадлежащее Константинопольскому престолу право отменять по своему одностороннему произволению соборные или синодальные решения любой давности не соответствуют каноническому устройству Церкви и ввергают межцерковные отношения в состояние хаотического беззакония", - говорится в тексте.

В РПЦ заявили, что продолжат отстаивать равенство всех поместных православных церквей и независимость каждой церкви во внутреннем управлении.

"Русская православная церковь, верная многовековому каноническому преданию, отстаивала и продолжит отстаивать равенство Поместных православных церквей и независимость каждой Поместной церкви от других Поместных церквей во внутреннем управлении", - отмечается в документе.