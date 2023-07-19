Волонтеры Ленинградской области подготовили более 900 операторов БПЛА с весны 2022 года

Об этом председатель ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь" Александр Любимов рассказал президенту России Владимиру Путину

МОСКВА, 19 июля, /ТАСС/. Волонтеры Ленинградской области подготовили более 900 операторов беспилотников с весны 2022 года. Об этом в среду сообщил журналистам заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей" финалист конкурса управленцев "Лидеры России" (2022 года), индивидуальный предприниматель, председатель ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь" (Ленинградская область) Александр Любимов.

"На сегодняшний момент мы подготовили с начала весны прошлого года больше 900 операторов. География самая обширная - от Архангельска до Севастополя - естественно и возле линии фронта во многих местах. Мы приезжаем и учим людей боевому применению беспилотников, зачастую еще и дарим их", - сказал Любимов.

По его словам, о деятельности и успехах в подготовке операторов он сегодня доложил президенту России Владимиру Путину. По мнению Любимова, это самое лучшее, что можно сделать для развития проекта, ведь в таком случае он получит еще больший народный резонанс. Базовый курс обучения оператора по боевому использованию квадрокоптеров длится четыре дня - один день теории и три дня практики. При этом обучающихся инструктируют не только как правильно управлять своим беспилотником, но и как вести радиоэлектронную борьбу с беспилотником противника.

"Мы первая из волонтерских организаций начали обучение не только на маленьких квадрокоптерах, но и на больших машинах, летающие на 50-80 км", - подчеркнул Любимов.

Также на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" житель Петербурга, финалист конкурса Егор Сечинский представил президенту Владимиру Путину свой проект по искусственному интеллекту, предложив провести Международный хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" и интеграцию этого проекта с международной конференцией AI Journey Сбера. Владимир Путин инициативу петербуржца поддержал, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Смольного.

"Современный мир требует новых знаний и навыков, особенно в области искусственного интеллекта. Мы придаем большое значение подготовке специалистов, которые будут востребованы в инновационных отраслях. Развитие искусственного интеллекта - это не только технологический прорыв, но и возможность для Петербурга стать центром передовых разработок и привлечения высококвалифицированных специалистов", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.