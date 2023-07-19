МЭР предложило сделать учебный модуль по ИИ обязательным для вузов

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что внедрение ИИ должно стать одним из условий предоставления господдержки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает сделать учебный модуль по искусственному интеллекту (ИИ) обязательным для вузов. Об этом заявил в среду министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Предлагаем внедрение модуля обязательным, особенно где есть кафедры IT", - сказал министр, подчеркнув, что сейчас его внедрение носит рекомендательный характер, а значит, идет не так активно, как хотелось бы.

Решетников отметил, что с 2022 года более 100 вузов запустили программы бакалавриата и магистратуры для подготовки специалистов по искусственному интеллекту.

"Сейчас по ним обучается порядка 3 тыс. человек. Со следующего года ожидается, что обучаться по ним будут в четыре раза больше студентов, - сказал он. - Есть результаты и в сфере дополнительного профессионального образования. В прошлом году обучение по востребованным специальностям, от аналитика данных до руководителя проектов в сфере искусственного интеллекта, прошли почти 2 тыс. человек. Столько же учатся сейчас. Мы оплачиваем за учащегося до 90% стоимости обучения".

Предоставление господдержки

Он также заявил, что внедрение ИИ должно стать одним из условий предоставления господдержки. "Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления господдержки. Об этом договорились с коллегами из Минфина. Со следующего года протестируем этот подход в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении - в тех отраслях, где уже есть готовые к внедрению решения", - отметил он.

Министр отметил, что развитие искусственного интеллекта - это одно из ключевых условий достижения технологического суверенитета страны. Поэтому наравне с миром Россия уделяет теме ИИ особое внимание, указал он.

"У нас растет объем рынка продуктов, в которых используются такие технологии. В прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд рублей. В отличии от многих стран, у нас есть компании, создающие решения мирового уровня", - сказал Решетников.

Доступу разработчиков ИИ к обезличенным данным

Решетников призвал ускорить работу по доступу разработчиков ИИ к обезличенным данным. "Разработчики искусственного интеллекта должны получить доступ к обезличенным данным. Это условие дальнейшего развития всей отрасли. Это ключевой вопрос, по которому необходимо ускорить работу", - сказал министр.

По словам министра, все ключевые задачи по развитию отрасли будут интегрированы в национальную стратегию развития искусственного интеллекта, которую министерство сейчас обновляет.

"Рассмотреть этот вопрос на уровне председателя правительства планируем осенью на стратегической сессии. По итогам представим конкретные предложения по масштабированию федерального проекта", - заключил он.