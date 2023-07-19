Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках

Профильный комитет Госдумы по безопасности поддержал соответствующий документ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Личному составу войск национальной гвардии могут запретить размещать в СМИ и в интернете фото, видео, иную информацию о себе, других росгвардейцах, а также о деятельности войск национальной гвардии. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, позволяющиего заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач.

Профильный комитет Госдумы по безопасности поддержал этот документ. Согласно тексту поправок (имеется в распоряжении ТАСС), росгвардейцам будет также запрещено публиковать данные о гражданском персонале войск национальной гвардии, информацию о членах семей и родителях - своих и других военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе уволенных, - которая позволит "установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам".

Кроме того, им также могут запретить размещать в СМИ и интернете информацию, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии, данные о своей служебной деятельности и деятельности войск национальной гвардии. Согласно поправкам, исключения из этого правила будут прописаны в нормативных правовых актах РФ.