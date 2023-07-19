Минобрнауки сообщило, что более 9 тыс. заявлений в вузы подали участники СВО и их дети

Документы о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета приняли у них 352 университета

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 9 тыс. заявлений на поступление в 352 университета России подали участники СВО и их дети, сообщается в среду в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

"Более 9 тыс. заявлений подали участники СВО и их дети на поступление в вузы России. Документы о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета приняли у них 352 университета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек имел возможность подать заявление в несколько вузов.

Как уточнили в ведомстве, всего на горячую линию Минобрнауки РФ с начала 2023 года по вопросам поступления участников СВО и их детей обратились 111 человек. Все запросы фиксируются и обрабатываются в оперативном порядке.

Участники СВО и их дети могут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.