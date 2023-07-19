19 июля, 18:52
Атака на Крымский мост

В ДНР сообщили об отсутствии заторов на въезде по сухопутному коридору с Крымом

На дорогах круглосуточно работают все необходимые службы

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Движение через пункт пропуска "Весело-Вознесенка" на границе ДНР и Ростовской области, который находится на территории сухопутного коридора с Крымом в республике, осуществляется в штатном режиме. В настоящее время заторов нет, сообщил ТАСС министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

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"Заторов нет, движение через МАПП "Весело-Вознесенка" осуществляется в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Утром в среду врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что прошлой ночью в заторах, которые образовались после теракта на Крымском мосту на трассах ДНР, находились 13,5 тыс. автомобилей, ситуацию стабилизировали к утру. До этого Пушилин сообщал, что проезд по сухопутному коридору на территории ДНР будет круглосуточным, временно не действует комендантский час. На дорогах круглосуточно работают все необходимые службы. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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